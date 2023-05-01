ntv.com.tr

Hakan Atilla'ya yurt dışına çıkış yasağı

Halkbank'ın eski Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, pasaportuna el konularak kendisine yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini duyurdu.

Hakan Atilla'ya yurt dışına çıkış yasağı

İran'a yönelik yaptırımların delinmesi sürecinde rol oynadığı iddiasıyla Amerika'da 2 yılı aşkın cezaevinde kalan, ardından Türkiye'ye dönen eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı , pasaportuna el konulduğunu açıkladı.

Mart 2021'de Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevinden istifa eden Atilla, sosyal medya hesabından "Ailenle Kıbrıs'a gitmek isterken alanda pasaporta el konmak isteniyor, çıkış yasağı tebliğ edilmek üzere karakola götürülüyorsun." diye yazdı.

Hakan Atilla pasaportuna el koyulma nedeniyle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Atilla "Alandaki karakolda kararı tebliğ ettiler, sonra ailece alandan ayrıldık." dedi.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...