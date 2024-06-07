Hazine gelecek hafta 5 ihale gerçekleştirecek

Bakanlığın yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, 10 Haziran Pazartesi günü düzenlenecek ihalede, 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.



11 Haziran Salı günü yapılacak ilk ihalede, 4 yıl (1435 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek. Aynı gün yapılacak ikinci ihalede ise 4 yıl (1610 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.



13 Haziran Perşembe günkü ilk ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile diğer ihalede 2 yıl (728) gün vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışları gerçekleştirilecek.

