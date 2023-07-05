Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

KONUT YAVAŞLADI OTEL HIZLANDI



Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

AYLIK ARTIŞTA ALKOL VE TÜTÜN İLK SIRADA



Harcama gruplarında en yüksek aylık artış ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütünde oldu. Sağlık ise yüzde 1,21 ile en az artış gösteren ana grup oldu. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun