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Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 3,92, yıllık bazda yüzde 38,21 arttı. Memur ve emekli zammını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 oldu.

Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri)

Türkiye İstatistik Kurumu () haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

Memur ve emekliye yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

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Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri) - 1

KONUT YAVAŞLADI OTEL HIZLANDI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 14,76 ile konut oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 67,22 ile lokanta ve oteller oldu.

Haziran enflasyonu açıklandı (2023 TÜİK Haziran ayı TÜFE verileri) - 2

AYLIK ARTIŞTA ALKOL VE TÜTÜN İLK SIRADA

Harcama gruplarında en yüksek aylık artış ise yüzde 11,13 ile alkollü içecekler ve tütünde oldu. Sağlık ise yüzde 1,21 ile en az artış gösteren ana grup oldu.

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