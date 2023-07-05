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SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı öncesi zam oranı belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte refah payı öncesi zam oranı belli oldu. Memur ve memur emeklileri sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 17,77, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı öncesi zam oranı belli oldu

Son dakika haberi! 

Enflasyonda ilk 6 aylık rakamların açıklanmasıyla memur ve zammı büyük oranda netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon haziran ayında yüzde 3,92 arttı. İlk 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 oldu.

MEMURLARA SÖZLEŞME ZAMMI VE ENFLASYON FARKI

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı.

EMEKLİLERİN ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir enflasyon oranında zam alıyor. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacak.

ve emeklilerin kesin zam oranı refah payı eklenmesinin ardından belli olacak.

REFAH PAYI ÖNCESİ ZAMLI MAAŞLAR

SON DAKİKA HABERİ: Memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Refah payı öncesi zam oranı belli oldu - 1

TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Memur ve emeklilerin maaş zamlarına ilşikin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak. Memur ve memur emeklilerine sözleşme ve enflasyon farkına ek olarak refah payı verilecek. Teklifle en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek.

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına da refah payı eklenecek. Emeklilere kademeli artış bekleniyor.

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