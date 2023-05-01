Türkiye'de her 4 çalışandan biri kayıt dışı çalışıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre, 2022 yılında 31 milyon 460 kişi istihdamda yer aldı.



İstihdam edilenlerin yüzde 26'sı herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı değil. Yani geçen yıl 8 milyon 216 bin kişi kayıt dışı çalıştı.



Sosyal güvenlik kuruluşuna dahil olmayan çalışanların en fazla olduğu sektör tarım. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışılık oranı yüzde 16,7 iken, tarımda kayıt dışılık oranı yüzde 80,1 seviyesinde bulunuyor.



Kayıt dışı çalışma oranı en yüksek yüzde 84,4 ile ücretsiz aile işçiliğinde gerçekleşti. Onu yüzde 56,8 ile kendi hesabına çalışanlar takip etti.



Ücretli işçilerde kayıt dışılılık oranı yüzde 13,7 iken, işverenlerde yüzde 11,4 oldu.



KAYIT DIŞI İLE MÜCADELE



Öte yandan Sosyal Güvenlik Kurumu kayıt dışı istihdamla mücadeleye hız verdi.



Geçen yıl ocak-ekim ayları arasında 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışan denetlendi. 1100 kayıt dışı iş yeri ve 38 bin 643 kayıt dışı istihdam tespit edildi. Usulsüzlükler için toplam 762 milyon lira ceza kesildi.

