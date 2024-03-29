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Hizmet üretici fiyatlarında artış hızlandı

Hizmet üretici fiyatlarında artış şubat ayında hızlandı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi şubatta aylık bazda yüzde 2,94, yıllık yüzde 83,02 arttı. Endeks, yıllık bazda Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Bu dönemde aylık bazda en yüksek artış idari ve destek hizmetlerinde yaşandı.

Hizmet üretici fiyatlarında artış hızlandı

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,94, yıllık bazda yüzde 83,02 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin H-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,94, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 18,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 83,02 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 arttı.

Hizmet üretici fiyatlarında artış hızlandı - 1

Endeks, geçen yılın aynı ayına kıyasla ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,7, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 94,52 artış kaydetti.

H-ÜFE bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 3,69 artış gösterdi.

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