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Hollanda'da turizmle mücadele: Yeni otele izin verilmeyecek

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yeni otel yapımına izin verilmeyecek. Yerel yönetim, karar ile turizmi kısıtlamayı hedefliyor.

Hollanda'da turizmle mücadele: Yeni otele izin verilmeyecek

Hollanda'nın başkenti , aşırı turizme karşı önemli bir kararı hayata geçirdi.

Yerel yönetimden yapılan açıklama göre şehirde yeni otel binalarının inşa edilmesine izin verilmeyecek.

Kararın kitle turizmine karşı verilen mücadelenin bir parçası olduğu belirtilirken, "Kenti, kent sakinleri ve ziyaretçiler için yaşanabilir kılmak ve korumak istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Aşırı ve yeni otele izin verilmeyeceğine belirten yerel tönetim, otellerde yılda 20 milyondan fazla
gecelemeye yapılamacağı kaydedildi.

Buna göre Amsterdam'da yeni bir otel açılışı için başka bir otelin kapanması gerekecek. Söz konusu yasak daha önce izin alınmış oteller için geçerli olmayacak.

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