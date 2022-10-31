Hong Kong ekonomisi yüzde 4,5 küçüldü

Hong Kong Nüfus ve İstatistik Dairesi, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan döneminin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), verilerini yayımladı.

GSYH, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,6, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 4,5 azaldı. Yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,9, ikinci çeyreğinde yüzde 1,4 küçülen Hong Kong ekonomisi, daralmaya üçüncü çeyrekte de devam etti.



Hong Kong ekonomisi en son 2021'in son çeyreğinde yüzde 4,8 büyüme kaydetmişti. Hükümetten yapılan açıklamada dış ekonomik koşulların kötüye gitmesi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri nedeniyle sınır aşırı ticaretin aksamasının ihracatı olumsuz etkilediği vurgulandı.

İHRACAT YÜZDE 15 DÜŞTÜ



Üçüncü çeyrekte ihracat yıllık yüzde 15,5, ithalat ise yüzde 16 azalarak ikinci çeyrekteki düşüşü sürdürdü.



Öte yandan Hong Kong dolarının ABD doları çıpasına bağlı olması ve ABD Merkez Bankası Fed'in para politikası adımlarını izleyerek aynı oranda faiz artışlarına gitmesi de ihracatı olumsuz etkiliyor.



Hong Kong, Fed'in marttan itibaren üst üste aldığı faiz artırımı kararlarının hepsinde gösterge faiz oranını aynı oranlarda yükseltirken, faiz oranı, 2008 Küresel Mali Krizi'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.



Yaklaşık 7,2 milyon nüfuslu kentte Kovid-19 salgının başından bu yana uygulanan karantina tedbirleri ve seyahat kısıtlamaları, ekonomik etkinliklere darbe vururken, Hong Kong'un dünya ile bağlarını ve Asya'nın finans ve ticaret merkezi konumunu zayıflatmıştı.