HSBC'den Türkiye analizi: En önemli risk erken gevşeme

Bankacılık devi HSBC, Türkiye ekonomisina ilişkin son raporunu yayınladı.



Banka, Türkiye'nin 2024 yılında kademeli bir ekonomik uyum süreci yaşamasını beklediklerini açıkladı.



Raporda, yerel seçimler öncesi parasal veya kredi kanallarında herhangi bir gevşemenin öngörülmediği ifade etti. Buna rağmen bir miktar mali teşvikin beklendiği kaydedildi.

HSBC, daha yavaş bir dezenflasyon süreci öngördü. Manşet enflasyon 2024 yılında yüzde 45 olarak tahmin edildi. Büyümenin ise 2024'te yüzde 4 seviyesinden yüzde 2,5'e yavaşlamasının beklendiği aktarıldı.



Analizde Merkez Bankası'nın sıkılaştırma döngüsüne başladığı haziran ayından bu yana rezervlerin arttığına dikkat çekildi.



Raporda politika açısından en önemli riskin erken gevşeme olduğu belirtildi. 2024 yılı boyunca faiz indirimi yapılmayacağı tahminine yer verildi.



