IEA Başkanı Birol: Nükleer enerji güçlü şekilde geri dönüyor

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih nükleer enerjiye ilişkin üç önemli değişimin yaşandığını belirtti.



Birol, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.



Bu değişimlere bağlı olarak nükleer enerjinin güçlü bir şekilde geri döndüğünü dile getiren Birol, "Bu üç dinamikten ilkinin enerji güvenliği olduğunu düşünüyorum. Nükleer enerjinin ön plana çıkmasında enerji güvenliği itici güç oldu." dedi.



Birol, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında nükleer enerjinin sürekli ve sıfır emisyon elektrik üretimi sağlayabilmesi ve fiyat dalgalanmalarının da nükleer enerjinin geri dönüşüne katkı sağladığını ancak nükleer enerji projelerinin kolay projeler olmadığını ve inşasının zaman aldığını, inşaat risklerine ve yüksek sermaye ihtiyacına dikkati çekti.



Bu kapsamda hükümetlerin rol alması gerektiğini söyleyen Birol, "Nükleer enerjide, bugün burada gösterdiğimiz gibi, uluslararası siyasi kararlılık gösterilmesini tavsiye ediyorum." dedi.

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