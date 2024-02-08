İhracat ikliminde ılımlı iyileşme

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocak ayında 50 eşik değerinin üzerinde kaldı. Endeks, aralık ayındaki 49,7 seviyesinden 50,6’ya yükselirken, talep koşullarındaki iyileşmenin ılımlı düzeyde olduğuna işaret etti. İhracatçıların talep koşulları 2023 Temmuz ayından bu yana ilk kez iyileşme gösterdi.



İSO'dan yapılan açıklamaya göre, birçok önemli ihracat pazarında toparlanma belirtileri devam ederken bazı Kıta Avrupası ülkelerinde zayıflığın sürdüğü görüldü. Orta Doğu'da ise büyüme güçlü seyrini korudu. Büyüme bölgesinde yer almaya devam eden ABD ve Birleşik Krallık ekonomilerine İtalya’nın da katılmasıyla birlikte Türk imalatçılarının en büyük beş ihracat pazarından üçünde üretim artış gösterdi. Bu durum ihracat ikliminin yeniden güçlenmeye başlamasında etkili oldu.



BEŞ BÜYÜK İHRACAT PAZARININ 3'ÜNDE ARTIŞ



Ekonomik aktivitedeki genişlemenin ABD’de son 6 ayın, Birleşik Krallık’ta ise son 8 ayın en yüksek hızına ulaşması dikkat çekti. Türk imalat sanayi sektörünün en büyük ihracat pazarı olan Almanya, ocak ayında daralma eğilimini sürdürdü. Bu ülkede üretim üst üste yedinci ay düşüş gösterdi ve söz konusu düşüş aralık ayına göre daha hızlı gerçekleşti. Benzer şekilde Fransa’da da üretim daralma kaydetti. Euro Bölgesi’nin en büyük iki ekonomisi olan Almanya ve Fransa’nın Türk imalat sanayi ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 13 düzeyinde. Diğer Euro Bölgesi ülkelerinde ise karmaşık eğilimler gözlendi. Üretim, İspanya ve Yunanistan’da artarken Hollanda ve Avusturya’da daraldı.



EN GÜÇLÜ BÜYÜME BAE PAZARINDA



Anket kapsamında takip edilen tüm ekonomiler içerisinde en güçlü büyüme, Hindistan’ı az farkla geride bırakan Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözlendi. Diğer Orta Doğu ülkelerine bakıldığında, üretimin Suudi Arabistan’da güçlü, Katar’da ılımlı bir artış kaydettiği, Mısır ve Lübnan’da ise daraldığı görüldü.



PMI verilerinin kapsadığı Orta Doğu ekonomileri, ihracat pazarının yaklaşık yüzde 7’sini oluşturuyor. Rusya’da ekonomik aktivite Ocak ayında artmaya devam etti. Söz konusu genişleme oran olarak güçlü seviyede ve Aralık ayındakinin çok hafif altında kaydedildi. Buna karşılık Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Kazakistan ekonomilerinde daralma eğilimi sürdü.

