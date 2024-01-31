İhracatçıya 50 milyar dolar destek | Bakan Şimşek'ten açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Eximbank'ın ihracatçılara sağlayacağı desteğe ilişkin paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, ihracatçıların güçlü şekilde desteklenmeye devam edececeğini açıkladı.

Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımında, "Sermayesini güçlendirdiğimiz Türk Eximbank bu yıl ihracatçılara 50 milyar dolar destek sağlamayı hedefliyor. İhracatımızın büyümeye katkısını artırmak, dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.



İHRACATÇIYA 50 MİLYAR DOLAR DESTEK



Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.



İhracatçılara sağlanan desteklere değinen Güney, "2023 yılında ihracatçılarımıza 19,6 milyar dolar nakdi kredi sağladık ve 22,4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduk. İhracatçılarımızın güvenle ihracat yapmalarını sağladık. Böylece, 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek vermiş olduk." ifadelerini kullandı.



"FİNANSMAN DESTEĞİ ARTARAK DEVAM EDECEK"



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı sermaye artışlarıyla Bankanın sermaye yapısının oldukça güçlendiğine dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:



"Bakanlığımızın Temmuz 2023'te 6,8 milyar lira ve bu yılın ilk günlerinde 3,3 milyar lira olmak üzere yapmış olduğu 10,1 milyar liralık nakdi sermaye desteğinin kaldıraç etkisiyle Bankamızın başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ihracatçılara sağlamış oluğu finansman desteği artarak devam edecektir. 2024 yılında da küresel konjonktürde yaşanan olumsuzluklara rağmen, ülke olarak ihracat hedefimizi gerçekleştirmek için ihracatçımıza olan kredi ve alacak sigortası desteğimizi daha da artırarak 50 milyar dolar seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. Bu desteğin 24 milyar doları kredi ve 26 milyar doları sigorta ve garanti olarak sağlanacak."