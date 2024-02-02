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İhracatta ocak rekoru

SON DAKİKA HABERİ: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bolat, ocakta ihracatın yüzde 3,6 artarak 20 milyar dolara çıktığını söyledi. Böylece tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı gerçekleştirildi.

İhracatta ocak rekoru

Son dakika haberi! 

Ocak ayı rakamları açıklandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre ithalat ocakta yüzde 22 düşüşle 26,2 milyar dolara geriledi.

DIŞ AÇIK YÜZDE 57 DARALDI

Dış ticaret açığı ocakta yüzde 56,77 daralarak 6,17 milyar dolar
olarak gerçekleşti.

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