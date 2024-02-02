İhracatta ocak rekoru

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Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocakta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar olduğunu açıkladı. Bolat, "Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Bolat'ın açıkladığı rakamlara göre ithalat ocakta yüzde 22 düşüşle 26,2 milyar dolara geriledi.

DIŞ AÇIK YÜZDE 57 DARALDI

Dış ticaret açığı ocakta yüzde 56,77 daralarak 6,17 milyar dolar

olarak gerçekleşti.