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İhracatta aylık bazda rekor kırıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kasım ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna gör,e kasımda ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artarak 23 milyar 11 milyon dolar oldu. Bakan Bolat, kasımda tarihin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştıklarını söyledi.



Ocak-kasım döneminde 233 milyar 900 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



Kasım itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,9 artışla 255 milyar 800 milyon dolara çıktı.

İTHALAT YÜZDE 5 GERİLEDİ



İthalattaki azalış trendi devam ediyor. Kasım ayında ithalat yüzde 5 düşüşle 28 milyar 900 milyon dolara geriledi.



Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,6 azalarak 5.9 dolar oldu.