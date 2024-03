İki ülkeden kura müdahale

Asya'da piyasalar haftaya karışık başladı. Piyasalar, Japonya ve Çin'in kura müdahalelerini yakından izledi.



Geçen hafta negatif faiz politikasını sonlandıran Japonya'dan kura sözlü müdahale geldi. Ülkenin kur politikalarından sorumlu bakan yardımcısı Masato Kanda, yendeki spekülatif harekete izin vermeyeceklerini belirtti.



Kanda, "Aşırı dalgalanmalara karşı uygun olan adımı atacağız. Her zaman hazırız” dedi.



Japonya'da döviz piyasasına müdahale edilebileceği ihtimali yendeki değer kaybını şu an için durdurdu.



Açıklamalar sonrası dolar/yen kurunda düşüş gerçekleşti. Geçen hafta 151,86’ya kadar çıkan dolar/yen, haftaya 151,1 civarında başladı.



Japonya'nın Nikkei endeksi yendeki değer kaybıyla geçen hafta yüzde 5,6 yükselerek tarihi zirveyi görmüştü.



ÇİN'DEN YUAN ADIMI



Çin Merkez Bankası günlük döviz kuru işlem bandını yuanın değerini artıracak şekilde belirledi ve yuanın geniş bantta değer kazanmasını sağladı.



Banka, dolar/yuan referans kurunu pazartesi günü 7,0996’da belirleyerek, kasımdan bu yana en güçlü yuan sabitlemesini gerçekleştirdi.



Karar sonrası yuan dolara karşı yüzde 0,5 ile aralık ayından beri en hızlı günlük yükselişini kaydetti.



Uzmanlar, Çin'in kararının yuanda daha fazla zayıflamaya izin verilmeyeceğine dair güçlü bir sinyal olduğunu belirtiyor.

