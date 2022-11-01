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İlk Evim projesine başvuru sayısı belli oldu (Bakan Kurum'dan kura açıklaması)

SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İlk Evim projesine 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapıldığını açıkladı. Bakan Kurum, kura tarihinin de öne çekileceğini belirterek, "Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz” dedi.

İlk Evim projesine başvuru sayısı belli oldu (Bakan Kurum'dan kura açıklaması)

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, e-Devlet ve bankalar üzerinden müracaat süresi tamamlanan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum İlk Evim projesine 1,5 ayda 8 milyon başvuru olduğunu belirterek, "Geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 324! Projemize en çok da gençlerimiz ilgi gösterdi. 2 milyon 30 bin 277 gencimizin başvurusu var. En çok başvuru ise İstanbul’dan" dedi.

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İlk Evim projesine başvuru sayısı belli oldu (Bakan Kurum'dan kura açıklaması) - 1 İlk Evim projesine en çok başvuru İstanbul'dan yapıldı. 

"KURALAR MART AYINA KADAR TAMAMLANACAK"

17 ilde 6 bine yakın konutun hızla yükseldiğini kaydeden Kurum, "Kuralarımızı da bir an önce çekip, Mart ayına kadar hepsini tamamlayacağız. Söz verdiğimiz gibi 2 yıl içinde 250.000 konutumuzu teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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