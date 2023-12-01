İmalat sektöründe yılın en keskin düşüşü

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasımda 47,2'ye geriledi ve beş aydır süregelen daralmanın hızlandığını ortaya koydu. Kasımda kaydedilen daralma bir yılın en keskin daralması oldu.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Ekim'de 48,4 değerini almıştı. Endeks üst üste beşinci defa büyüme ile daralmayı ayıran 50'nin altında bir değer alırken üretim, yeni siparişler, satın alımlar ve istihdamda yavaşlama sürdü.



Yeni siparişlerdeki daralma, yılın son çeyreğinde yurt içi ve yurt dışında piyasa koşullarının bozulması nedeniyle hızlandı. Yeni siparişler, Kasım 2022'den bu yana en keskin daralmayı kaydetti.



İmalatçılar zayıf dış talep koşulları nedeniyle yeni iharacat siparişlerinde de yavaşlama olduğunu belirttiler.



Yeni siparişler alt endeksi kasımda 45,3'ten 44,3'e gerilerken yeni ihracat siparişleri endeksi 47,7'den 48,4'e yükselse de 50'nin altında kalarak daralmanın hafifleyerek de olsa sürdürüğen işaret etti.

Üretimde de zayıf talep nedeniyle bir yılın en keskin yavaşlaması kaydedilirken ankete katılan firmalar dünyada yaşanan çatışmalar ve ham maddeleri temin etmenin zorlaşması unsurlarının da yavaşlamada etkili olduğunu ifade ettiler. Üretim alt endeksi kasımda 48,2'den 46,9'a geriledi.

İSTİHDAMDA BİR YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ



Şirketlerin üretimdeki düşüşe paralel olarak işe alımlarda azatmaya gitmesinin yanı sıra işten çıkanlar ve emekliye ayrılanlarla birlikte istihdamda Ekim 2022'den bu yana en keskin düşüş görüldü. İstihdam alt endeksi kasımda 49,4'ten 49,1'e geriledi.



Girdi fiyatları enflasyonu Kasım'da altı ayın dip seviyesine geriledi ancak yine de TL'deki değer kaybının ham madde fiyatlarını artırdığının ifade edilmesiyle yüksek kaldı. Girdi fiyatları kasımda 60,9'dan 60,5'e geriledi.

