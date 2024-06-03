İmalatta yavaşlama belirginleşti

Türk imalat sanayisi, mayıs ayında üst üste ikinci ay 50 eşik değerinin altında performans gösterdi.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) PMI verisi, mayıs ayında 49,3'ten 48,4’e geriledi. Mayıs ayında Türk imalat sektörünün karşılaştığı zorlu talep ortamı, toplam yeni siparişlerde ve ihracatta yavaşlamanın sürmesine yol açtı.



Firmalar üretim ve istihdam düzeylerini azalttı. Üretim takip edilen 10 sektörün sadece üçünde artış gösterdi.



Son veriler sektörün faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın ılımlı olmakla birlikte 2024 başından bu yana en belirgin düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.



Şirketler yeni siparişlerde keskin bir azalma yaşandığını ve düşüşün ocak ayından bu yana en yüksek oranda olduğunu bildirdi.



İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat sanayinin kaydettiği performansı ölçen bir göstergedir.



Endekste 50'nin altında ölçülen değerler daralmaya, 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar iyileşmeye işaret ediyor.