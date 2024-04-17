IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları | Bakan Şimşek ve MB Başkanı Karahan ABD'ye gitti

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından her yıl düzenlenen ve küresel ekonomideki sorunlar ile fırsatların ele alındığı Bahar Toplantıları başladı.

Toplantılarda ana gündem maddeleri jeopolitik gerilimler ve enflasyon olacak.



Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ona eşlik edecek.



Toplantılara maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dışında da yoğun katılım oluyor.



Özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri ve akademisyenler bir araya geliyor.



Bir hafta sürecek etkinlikte, uluslararası kalkınma, ekonomik toparlanma, iklim ve yapay zeka konularına ilişkin forumlar düzenlenecek.



Şimşek ve Karahan da bazı etkinlikler konuşmacı olarak katılacak.

