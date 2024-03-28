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IMF ile anlaşma iddiasına açıklama: “Herhangi bir kredi anlaşması söz konusu değil”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden hükümetin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile anlaştığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı. Merkezden yapılan açıklamada, IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

IMF ile anlaşma iddiasına açıklama: “Herhangi bir kredi anlaşması söz konusu değil”

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Türkiye’nin Uluslararası Para Fonu () ile anlaştığı iddialarına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden açıklama geldi.

Merkezden yapılan açıklamada IMF ile anlaşma iddiaları yalanlandı.

“Türkiye'nin IMF ile herhangi bir kredi anlaşması yapması söz konusu değildir.” denilen açıklamada, “Türkiye'nin ekonomi programı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

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