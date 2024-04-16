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IMF, Türkiye için büyüme tahminini değiştirmedi

IMF, Türkiye için 2024 ve 2025 yılları büyüme beklentisinde değişikliğe gitmedi. Kuruluş, 2024 yılı enflasyon tahminini ise yukarı yönlü güncelledi.

IMF, Türkiye için büyüme tahminini değiştirmedi
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Uluslararası Para Fonu (), ilkbahar dönemi "Global Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Rapoarda Türkiye'nin 2024 ve 2025 yılları için beklentilerinde değişiklik yapılmadı.

Önceki raporda Türkiye büyüme beklentisi 2024 yılı için yüzde 3,1 olarak açıklanmıştı. 2025 yılı için ise yüzde 3,2 büyüme tahmininde bulunulmuştu.

IMF, Türkiye enflasyon beklentisini ise yukarı yönlü güncelledi. Buna göre 2024 yılı tüketici fiyatları beklentisi 58'den yüzde 59,5 çıkarıldı. 2025 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 38,4 olarak açıklandı.

Gelecek iki yıl için işsizlik oranı ise yüzde 9,6 olarak öngörüldü.

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