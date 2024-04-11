IMF'den faiz indirimi uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, faiz oranlarının çok erken düşürülmemesi için uyarılarda bulundu.



Georgieva, merkez bankalarının erken faiz indirimine gitmeleri halinde enflasyonun yeniden yükselebileceğine dikkat çekti. IMF Başkanı, yeni bir politika sıkılaştırma riskine karşı acele edilmemesi gerektiğini söyledi.



Georgieva, "Gerekli olduğu durumlarda politika yapıcılar erken faiz indirimi çağrılarına direnmelidir. Erken gevşeme yeni enflasyon sürprizlerine yol açabilir ve bu da parasal sıkılaştırmanın devamını gerektirebilir" dedi.



Enflasyonun bu yıl düşebileceğine vurgu yapan Georgieva, büyük ve zengin ülkelerdeki merkez bankalarını sabırlı olmaya çağırdı.



IMF Başkanı'nın açıklamaları beklentileri aşan ABD enflasyon rakamlarının ardından geldi. ABD'de tüketici fiyatları, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 3,5 artış gösterdi. Ülkede enflasyonun yeniden hızlanması faiz indirim beklentilerini azalttı.