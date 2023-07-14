IMF'den ekonomik belirsizlik mesajı

IMF'nın G20 ülkelerine dair yayımladığı gözlem raporuna göre küresel enflasyonun gevşediği, ancak hala yüksek kaldığının altı çizildi. Raporda görüşlerine yer verilen Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, "gelişmiş ekonomilerde, enflasyon merkez bankalarının hedeflerinin oldukça üzerinde." ifadelerini kullandı.



Raporda ayrıca ekonomilerde kamu borç yükünün artmasının beklendiği belirtildi.



IMF'nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,8 olduğu hatırlatılırken; göstergelerin karışık bir tablo çizdiğine, imalattaki zayıflamanın ise devam ettiğine vurgu yapıldı





