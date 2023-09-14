IMF'den küresel borç uyarısı

IMF, Küresel Borç Veritabanı'nda güncelleme yaptı.



Verilere göre, toplam borcun küresel milli gelire oranı 2020'de yüzde 258, 2021'de yüzde 248 oldu.



Bu oranın geçen yıl yüzde 238'e düştüğü belirtilen açıklamada, yine de 2019'a göre 9 puan daha yüksek olduğuna dikkati çekildi.



Açıklamada, "Geçen yıl salgın öncesi seviyenin önemli ölçüde üzerinde kalan küresel borç, uzun süreli yükseliş trendine geri dönebilir." ifadesine yer verildi.

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