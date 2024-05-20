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İngiliz bankadan Türkiye analizi: Yatırımcı duyarlılığı iyileşiyor

HSBC, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Raporda Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığının iyileştiği belirtildi.

İngiliz bankadan Türkiye analizi: Yatırımcı duyarlılığı iyileşiyor
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İngiliz bankacılık devi , Türkiye'ye ilişkin raporunda yatırımcı duyarlılığında önemli iyileşme olduğunu belirtti.

Raporda yatırımcıların yapıcı bir görünümde olduğu ve son politika düzenlemelerinin meyve vermesinin beklendiği ifade edildi.

HSBC'nin değerlendirmesinde "Son görüşmelerimiz baz alındığında Türkiye'ye ilişkin yatırımcı duyarlılığı geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kıyasla daha olumlu. Portföy akışlarındaki son ivmelenme de bunun bir kanıtı" ifadeleri kullanıldı.

Banka, Türkiye'de enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 ile zirve yapacağını belirtti ve 2024 sonu tahminini yüzde 48 olarak yineledi.

TL'deki stabilizasyon ve TCMB rezervlerinde iyileşmenin yatırımcıları rahatlattığına vurgu yapıldı.

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