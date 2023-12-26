İngiliz kuruluştan Türkiye öngörüsü: 17'nci büyük ekonomi olacak

İngiltere merkezli ekonomi danışmanlık kuruluşu Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Merkezi (CEBR), Türkiye'nin 2038 yılında en büyük 17'nci ekonomi haline geleceği öngörüsünde bulundu.



Kuruluşun yayınladığı 'Dünya Ekonomi Ligi' raporunda Türkiye, 2023 yılında dünyanın en büyük 19'uncu ekonomisi olarak belirlendi. Gelecek yıl bir basamak yükselerek 18'nci sıraya geleceği tahmin edildi.



Türkiye, en son 2008 yılında en büyük 17'nci ekonomi olarak açıklanmış, 2013 yılında ise 16'ncı sıraya kadar yükselmişti.



Raporda, Türkiye'nin 2023 yılı itibarıyla 41 bin 888 dolar kişi başı GSYH ile üst-orta gelirli bir ülke olduğu belirtildi. Türkiye'deki yüksek enflasonun ise geleneksel olmayan para politikasından kaynaklandığı aktarıldı. Türkiye'nin Aralık 2021'den Mayıs 2023'e kadar politika faizlerini yüzde 15'ten yüzde 8,5'e düşürerek küresel ortamdan farklı bir strateji izlediğine dikkat çekildi.



Kuruluş, Türkiye'nin 2023'te iyi bir büyüme gösterdiğini belirtti. İşsizlik oranının ise yüzde 9,9'a gerileyeceği tahmin edildi.