İngiltere Merkez Bankası faize dokunmadı

BoE politika faizini 15 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit bıraktı ve faizlerin uzun süre yüksek kalması gerektiğini açıkladı.



ABD Merkez Bankası (Fed) da dün politika faizini yüzde 5,25 ile yüzde 5,50 aralığında sabit tutmuştu.

BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 6 üyesi politika faizinin %5.25'te sabit tutulması yönünde oy kullandı.



Reuters anketine katılan ekonomistler de politika faizinin sabit tutulmasını bekliyorlardı.



BoE başkanı Andrew Bailey "Art arda yapılan faiz artırımları, ocakta yüzde 10'un üzerinde seyreden enflasyonun Ekim'de yüzde 4,6'ya düşmesine destek oldu. Ancak daha gidilecek çok yol var. Enflasyonu yüzde 2'ye kadar düşürmek için gerekli kararları alacağız." dedi.

