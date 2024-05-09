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İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu

İngiltere Merkez Bankası politika faizini son 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu
SP, Fed'den ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

SP, Fed'den ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor

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Merkez Bankası (BoE) politika faizini son 16 yılın zirvesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

İki üyenin faiz indirimini desteklemesi ve BoE başkanı Andrew Bailey'nin "işlerin yolunda gittiği konusunda iyimser" olduğunu söylemesiyle faiz indirimine yönelik olumlu sinyaller gelmiş oldu.

BoE'nin dokuz üyeli para politikası kurulunun 7 üyesi politika faizinin yüzde 5,25'te sabit tutulması yönünde oy kullandı.

BoE Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ve Swati Dhingra politika faizinin yüzde 5'e düşürülmesi yönünde oy kullandılar.

Ekonomistler politika faizinin 1'e karşı 8 oyla sabit tutulmasını bekliyorlardı.

Bailey açıklamasında, " indirimi yapmadan önce enflasyonun düşeceğine dair daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor. İşlerin yolunda gittiği konusunda iyimserim" dedi.

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