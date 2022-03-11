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İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların zirvesine çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere'de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü bildirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.03.2022 - 17:06

İngiltere'de akaryakıt fiyatları tüm zamanların zirvesine çıktı

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Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ilk gündem maddesi olmaya devam ediyor.

İngiliz Otomobil Derneği'nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,61 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,70 sterlini aşarak tüm zamanların zirvesine ulaştığı bildirildi.

RAC açıklamasında, ortalama bir aracın benzin deposunun artık 88 sterline doldurulabildiği belirtildi.

Geçen hafta konuya ilişkin değerlendirmede bulunan RAC Akaryakıt Piyasası Sözcüsü Simon Williamson, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gelecek dönemde de akaryakıt pompa çıkış fiyatının yükselmeye devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik peş peşe yeni ve kapsamlı yaptırım kararlarını açıklamasının ardından bu hafta içinde Brent petrolün varil fiyatı 139 dolara kadar ulaşarak son 14 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Konuya ilişkin olarak bir süre önce The Times gazetesine değerlendirmede bulunan İngiltere eski devlet bakanlarından Robert Halfon, İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın son 12 yıldır aynı seviyede tutulan yakıt vergisini düşürmesi gerektiğini söylemişti.

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