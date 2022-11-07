İngiltere'de konut fiyatlarında 21 ayın en sert düşüşü

İngiliz konut kredi finansman kuruluşu Halifax tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede konut fiyatları ekimde yüzde 0,4 geriledi.



Şubat 2021'den bu yana en sert düşüşü kaydeden konut fiyatları, yıllık bazda ise yüzde 8,3 arttı.



Ülkede ortalama bir konutun fiyatı, ekimde 293 bin 664 sterlinden 292 bin 598 sterline geriledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Halifax Konut Kredileri Direktörü Kim Kinnaird, "Son 4 ay içerisinde üçüncü kez konut fiyatlarında düşüş görüyoruz. Bu yılın ekim ayındaki yüzde 0,4'lük düşüş geçen yılın şubat ayından bu yana gördüğümüz en sert düşüş" ifadelerini kullandı.



GELECEK YIL YÜZDE 10 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Kinnaird, ülkede son aylarda konut fiyatlarında görülen düşüşe rağmen ortalama bir konutun fiyatının son 12 ayda 22 bin sterlin, son 3 yılda ise yaklaşık 60 bin sterlin artış kaydettiğini bildirdi.



Uzmanlar, ülkede artan hayat pahalılığı, özellikle enerji ve gıda fiyatları nedeniyle konut fiyatlarının gelecek yıl yaklaşık yüzde 10 düşüş kaydetmesini bekliyor.



İngiltere'de enflasyon haziranda yüzde 10,1 artış kaydederek son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen hafta, politika faizini 75 baz puanlık artışla yüzde 3'e çıkararak 1989 yılından bu yana tek seferde en sert faiz artırımını gerçekleştirmişti.