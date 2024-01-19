İngiltere'de perakende satışlar düştü

İngiltere'de perakende satışları aralık 2023'te aylık bazda yüzde 3,2 gerilerken, satışlar da ocak 2021'den beri en büyük aylık düşüş görüldü.



İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, kasım 2023'te yüzde 1,4 artan perakende satışlar, geçen ay yüzde 3,2 azaldı.



Ekim-Aralık 2023 dönemini kapsayan üç ayda ise ülkedeki perakende satışlar bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,9 düştü.



Gıda dışı mağaza satışları aralıkta yüzde 3,9 azaldı. Gıda dışı mağaza satışları geçen yıl kasımda Efsane Cuma indirimlerinin etkisiyle yüzde 2,7 artmıştı.



Gıda mağazalarındaki satışlar da kasımdaki yüzde 1,1'lik artışın ardından, aralıkta yüzde 3,1 geriledi.



İnternet üzerinden yapılan satışlarda ise aralıkta yüzde 2,1 düşüş görüldü. İnternet üzerinden satışlar kasım 2023'te yüzde 1,1 azalmıştı.



Geçen ay otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 azaldı.



Perakende satışları yıllık bazda ise 2023'te yüzde 2,8 geriledi ve 2018'den beri en düşük seviyesini gördü.