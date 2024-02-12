İnşaat işçisi karaborsaya düştü: Maaşlar 70 bin lirayı buluyor

"AYLIK MAAŞ 50 BİN LİRA"



Olgun, "TÜİK verilerine göre, inşaat sektörü malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 52, işçilik endeksi yüzde 113,47 artış gösterdi. Malzeme giderleri gibi işçi maaşları da yükselmeye devam ediyor. İşçilerin aylık maaşları ortalama 50 bin lirayı aşıyor. Günlük olarak bin 500 ile 2 bin lira arasında değişen ücretler, mesailerle birlikte aylık 60-70 bin lirayı buluyor. Sıvacılar, demirciler, kalıpçıların maaşları, beyaz yakalı çalışanların maaşlarından daha yüksek seviyede" şeklinde aktardı.



Kalifiye eleman eksikliğinin, projelerin zamanında tamamlanmasını ve kalite standartları karşılamayı zorlaştırdığını vurgulayan Olgun, “Torbalı’da konut satışlarında 2020 yılından beri bir düşüş yaşanıyor. 2020 yılında 6 bin 890, 2023 yılında ise 5 bin 390 konut satışı gerçekleşti. Yüzde 21,77 oranında bir azalma var. Müteahhitler inşaatlarda çalışacak eleman bulamıyor. 20 kişinin yaptığı işi 10 kişi yapmaya çalışıyor. İnşaatlar zamanında yetişemiyor. Bu durum hem müteahhitlerimize hem de vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar doğuruyor” dedi.

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