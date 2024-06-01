İnşaat sektörü son 26 çeyrekteki en yüksek büyüme performansını yakaladı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülke ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart dönemi) yüzde 5,7 büyüdü.



Büyümenin iktisadi faaliyet kollarına göre dağılımına bakıldığında inşaat sektörünün performansı dikkati çekti. Son 6 çeyrektir ülke ekonomisine pozitif katkı veren inşaat sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde sergilediği yüzde 11,1'lik performansla ilk sırada yer aldı. Bu performans son 26 çeyreğin yüksek büyüme hızı olarak kayıtlara geçti. İnşaat sektörü, 2017'nin üçüncü çeyreğinde de yüzde 19,4 büyümüştü.



"KENTSEL DÖNÜŞÜM FAATLİYETLERİ DESTEKLENMELİ"



Kamu Müteahhitleri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ali Adıgüzel, sektörün büyüme hızındaki temel etmenin Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ortaya çıkan konut ihtiyacı olduğunu söyledi.



Adıgüzel, "Deprem nedeniyle oluşan hasarın giderilmesi için hükümetin başlattığı konut, yol ve her türlü altyapı faaliyetleri inşaat sektörünün büyümesinde etkili oldu." dedi.



Türkiye ekonomisinin inşaat sektörüyle büyümeye alışkın olduğunu dile getiren Adıgüzel, büyümenin afet bölgesindeki inşaat faaliyetleri sebebiyle devam etmesini beklediklerini ifade etti.



Adıgüzel, büyümenin devamı için özel sektörce yapılacak konut inşaatları ve kentsel dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiğine, bu kapsamda enflasyon ve faiz oranlarının düşmesinin önemine işaret etti.



İş gücü ödemelerinde de bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 108,4 artış yaşandığını belirten Adıgüzel, "Bunun da temel nedeni, yine deprem sonrasında oluşan konut açığının ardından bölgede inşaat faaliyetlerinin artması, sektörde oluşan iş gücü yetersizliğiyle işçilik fiyatlarının olağanüstü artmış olması." diye konuştu.