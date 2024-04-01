İş dünyası: Artık ekonomiye odaklanılmalı

Ekonomi yönetimi ve iş dünyasından yerel seçimler sonrası peş peşe açıklamalar geldi. Ekonomi programına odaklanılması gerektiğini belirten reel sektör temsilcileri, seçimsiz döneme ve enflasyonla mücadeleye vurgu yaptı.



Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD):



"Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız."



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak:



"Artık önümüzde seçim gündemini geride bıraktığımız çok önemli bir süreç var. Bu süreçte, başta enflasyonla mücadele olmak üzere, yapısal reformlar dahil atılacak tüm adımların bir an önce ve kararlılıkla yapılması geleceğimiz için çok önemli."



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:



"Yerel seçimlerin geride kalmasıyla, 4 yıllık seçimsiz bir dönem ülkemiz için önemli bir fırsattır. Ekonomide atılacak çok adım, yapılacak çok iş var, tüm gücümüzle enflasyonla mücadeleye odaklanmalıyız. Enflasyonla mücadele, para ve maliye politikası eş güdümünde daha başarılı olacaktır."



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kalıcı refah artışı sağlayacağız Haberi Görüntüle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe:



"Sandıktan çıkan mesajın en iyi şekilde okunup, ekonomimizi güçlendirecek adımların atılacağına inanıyoruz. İhracat Türkiye ekonomisi için lokomotif rolü üstleniyor. Önümüzde seçimsiz 4 yıllık dönemin en iyi şekilde değerlendirileceğine ve 2028'de mal ihracatında 375, hizmet ihracatında da 200 milyar dolarlık hedefi yakalayıp geçeceğimize inanıyorum."



İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç:



"İş dünyası olarak Türkiye'nin bu seçimden sonra, uygulanmakta olan ekonomik programa odaklanması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem, enflasyon ve yapısal reformların hayata geçirilmesi başta olmak üzere birçok sorunla kalıcı, sürdürülebilir ve rasyonel bir mücadele için çok iyi değerlendirilmelidir."



Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez:



"Artık gerçek gündemimiz olan ekonomiye dönmeliyiz. Ülkemizin en büyük bağımsız iş dünyası örgütü TÜRKONFED olarak her zaman olduğu gibi bu süreçte de elimizi taşın altına koymaya; kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında köprü vazifesi görmeye hazırız." VİDEO: GÖZLER SEÇİM SONRASI EKONOMİ POLİTİKASINDA

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