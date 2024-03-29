İş dünyasından enflasyon açıklaması: "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, iş dünyası olarak enflasyonla mücadele sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Baran, odanın mart ayı olağan meclis toplantısında, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu. Baran, dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelerin de etkisiyle oluşan enflasyon ortamının, işletmelerin gelir-gider dengesini bozduğunu belirtti.



"FAİZ ORANI YATIRIM İÇİN ELVERİŞSİZ"



Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranını 500 baz puan yükselttiğine işaret ederek, "Bu hamleyle faiz oranı yüzde 50 oldu. Enflasyon ve faiz maalesef bir sarmal. Bu faiz oranı yatırım ve üretim için koşulları elverişsiz hale getiriyor ancak bu sürecin geçici olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu politikaların olumlu sonuçlarını yılın ikinci yarısından itibaren daha net göreceğimize inanıyoruz. Enflasyonla mücadelede başarıya ulaşacağız. Başka yolu yok." değerlendirmesinde bulundu.



ENFLASYON MESAJI



İş dünyası olarak enflasyonla mücadelede sürecinde üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Baran, şunları kaydetti: "Bu süreçte yerli ve milli üretim ile ihracat gücümüzü korumamız mücadelenin temel taşı. Ticaret Bakanlığı'mız bir yandan Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'ni güncelleme konusunda çalışmalar yürütüyor. Diğer yandan da Türkiye'nin önemli ihracat pazarlarından İngiltere ile ekonomi ve ticaret alanında ilişkileri daha ileriye taşımak için kapsamlı ve modern bir serbest ticaret anlaşması hayata geçirmek üzere müzakerelerini sürdürüyor. Her iki çalışmanın da sonuçlarını çok zaman geçmeden göreceğiz."

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