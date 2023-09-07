İş dünyasından OVP yorumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, programın ortak akıl ve istişarenin bir ürünü olduğunu ifade etti ve "Açıklanan makro hedefler arasında özellikle ihracat ve istihdama yönelik olanlar gerçekçi ve uygun." dedi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, piyasanın duymak ve görmek istediği bir yol haritasının çizildiğini belirterek ""OVP ile birlikte enflasyonla ilgili bozulan beklentilerin pozitif bir rotaya gireceği yeni bir dönem başladı." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan,, teknoloji odaklı dönüşüm hedefine vurgu yaparak "OVP'de üretimin, sanayinin ve hepsinden önemlisi nitelikli üretimin öne çıkartılıyor olmasını değerli buluyorum. " diye konuştu.



Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, OVP'nin ayakları yere basan bir politika metni olduğunu söyleyerek "Enflasyonda tek haneli rakamlara düşmeyi hedefleyen, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren bir plan, geleceğe daha umutla bakmamıza zemin hazırladı." ifadelerini kullandı.