İskenderun Körfezi'nde yangın çıkan limanda nisanda ticari faaliyetler başlayacak

İskenderun Körfezi'nde çıkan yangının ardından ticari faaliyetler başlıyor.

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun Körfezi'nde 15'in üzerinde liman ve iskelenin bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde körfezdeki bir limanda konteynerlerin devrildiğini ve bunların bir kısmında ısıtma soğutma motorlarından kaynaklı yangın çıktığını hatırlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu çıkan yangından dolayı konteynerlerin içerisindeki plastik malzemeler ve farklı ürünler yanmaya başlayınca ortalığı büyük bir duman kaplamıştı. Bu yangın, uğraşlar sonucunda 4-5 gün içerisinde ancak söndürülmüştü. Yangından sonra o limandaki konteynerlerin tek tek tespitleri yapılıp ayrıştırılması gerekiyordu. Yangından önce de rıhtımda bir gemi batmıştı ve gemilerin yanaşamaması nedeniyle de faaliyetlerin bir kısmı da durdurulmuştu. O liman pozisyon olarak İskenderun ekonomisi için önemli ve değerli. İnşallah, nisan ayının 8'inden sonra ticari faaliyetlerine başlayacak. Haziran ve temmuz aylarından sonra faaliyetlerini artırarak eski potansiyeline kavuşacak."

"EL BİRLİĞİYLE BU OLUMSUZ SÜREÇTEN ÇIKABİLİRİZ"

Yılmaz, yangın çıkan limanın haricinde körfezdeki diğer liman ve iskelelerde ticari faaliyetlerin devam ettiğini belirtti.

Hatay'ın Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan illerden biri olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "2022 yılı itibarıyla Hatay'ın ihracat rakamları 4 milyon doların üzerindeki bir rakamdan bahsediyoruz. Hatta, ihracat sıralamasında ilk 9'un içerisinde yer alıyor. Zaman zaman farklı yıllarda 7'nci ve 8'inci sıralarda da yer aldı. Hatay, vergi sıralamasında da ilk 10'un içerisinde yer alan bir ilimiz. Depremle yaşanan olumsuzluklar Hatay ve ülke ekonomisine zor bir süreç yaşatacak gibi görünüyor. İnşallah, el birliğiyle kısa sürede bu olumsuz süreçten çıkabiliriz." diye konuştu.

