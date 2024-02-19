İşsizlik oranı dördüncü çeyrekte yüzde 8,8'e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dördüncü çeyrek işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti.



Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 137 bin kişi azalarak 3 milyon 70 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.



İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 867 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile yüzde 48,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 iken kadınlarda yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.



İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 53,2



Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücü, bir önceki çeyreğe göre 57 bin kişi artarak 34 milyon 937 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71, kadınlarda ise yüzde 35,8 oldu.