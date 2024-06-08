İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 5,4 milyar liralık tasarruf

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından İstanbul-İzmir Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.



Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

