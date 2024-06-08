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İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 5,4 milyar liralık tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-İzmir Otoyolu'nun ekonomiye katkısına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, "Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." dedi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'ndan 5,4 milyar liralık tasarruf

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından - Otoyolu sayesinde yapılan tasarrufa ilişkin bilgi verdi.

Bu otoyolla İstanbul ile İzmir arasındaki mesafenin 100 kilometre kısaldığını belirten Uraloğlu, "8,5 saat olan İstanbul-İzmir ulaşımı 3,5 saate indi. Her yıl zamandan 17,6 milyar lira, akaryakıt tüketiminden 5,4 milyar lira tasarruf ediyoruz. Karbon emisyonunu da 402 bin ton azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

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