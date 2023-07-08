İstanbul Valisi duyurdu: 116 fırına ceza kesildi

İstanbul'da ekmeğin gramajının düşürülerek fiyatının 8 liraya yükseltildiği iddiası gündem olmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, ekmek fiyatlarına zam yapılmadığı belirtilmişti.

Son olarak İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 39 ilçede ticaret, tarım ve zabıta müdürlüklerince ekmek fiyat denetimi gerçekleştirildiğini duyurdu.

116 FIRINA CEZA

Vali Gül, paylaşımında "205 ekmek fırınına denetim yapılmış olup, 116 fırının tarifeye uygun olmayan şekilde ürün sattığı tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Denetimler devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu işletmelere bin 371'er lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.