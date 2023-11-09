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İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul'da ekmeğe yüzde 23 zam geldi. Böylelikle 200 gram ekmeğin fiyatı 8 lira oldu.

İstanbul'da ekmeğe zam

'da ekmeğe geldi. 

İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda İstanbul'da "1 kilogram ekmeğin fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Böylelikle ekmeğe yüzde 23 zam gelmiş oldu. İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 10 Ağustos'tan bu yana 6,5 liraydı.

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