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İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı

İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına verilecek desteklerle ilgili yeni bir karar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İnşaat yapımı için hibe haricinde kiracılara bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği sağlanacak.

İstanbul'da kentsel dönüşüme destek kararları açıklandı

'da yürütülecek uygulamalarına destek için yeni kararlar açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 'de yayımlanan karara göre, hak sahiplerine bir konut için 700 bin liraya kadar hibe, 700 bin liraya kadar da kredi verilecek. İş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği verilecek.

Kredilerin vadesi 10 yıl olacak. İlk 12 taksite ise faiz uygulanmayacak.

KİRACIYA KARŞILIKSIZ 100 BİN TL

İnşaat yapımı için verilecek hibe haricinde kiracılara da bir kereye mahsus ve karşılıksız 100 bin lira tahliye desteği verilecek.

İstanbul'da kentsel dönüşüm için 16 öneri

İstanbul'da kentsel dönüşüm için 16 öneri

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