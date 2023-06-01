İstanbul'da mayıs enflasyonu belli oldu

İstanbul'da mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu.



İTO verilerine göre, mayısta perakende fiyatlar aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 56,05 artış kaydetti.



Toptap fiyatlar mayısta önceki aya göre yüzde 5,60 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 70,33 oldu.

GİYİMDE YÜZDE 9,25'LİK ARTIŞ

Mayısta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında

yüzde 9,25, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 5,92, ev eşyasında

yüzde 2,41, gıdada yüzde 1,50, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,29, diğer harcamalarda yüzde 0,55 artış görüldü. Konutta yüzde 1,09, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,10 düşüş gerçekleşti.



Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda

yüzde 21,41, İnşaat Malzemelerinde yüzde 7,05, mensucat grubunda yüzde 4,59, kimyevi maddelerde yüzde 2,39, gıda maddelerinde yüzde 2,02 artış meydana geldi. Madenler grubunda yüzde 2,15, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,03 düşüş gerçekleşti.