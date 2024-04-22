İstanbul'daki havalimanlarında 3 ayda 27,1 milyon yolcu

SABİHA GÖKÇEN’DE YÜZDE 22 ARTIŞ



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, ocak-mart döneminde iç hatlarda 4 milyon 294 bin 968, dış hatlarda 5 milyon 137 bin 115 olmak üzere toplam 9 milyon 432 bin 83 yolcu uçtu.



Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 728 bin 44 yolcunun geliş ve gidiş yaptığı havalimanında, yolcu sayısı bu dönemde 1 milyon 704 bin 39 kişi (yüzde 22) arttı.



İstanbul'un iki havalimanında, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 27 milyon 104 bin 54 yolcu misafir edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 23 milyon 965 bin 953 olarak hesaplanmıştı.



İstanbul'daki havalimanları, geçen yıla kıyasla yolcu sayısını 3 milyon 138 bin 101 ve yüzde 13 arttırdı.



SEFERLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR



İstanbul'daki havalimanlarında bu yılın ilk çeyreğinde oluşan yolcu sayılarına paralel icra edilen seferler de arttı. İstanbul Havalimanı'nda, ocak-mart döneminde 26 bin 435'i iç, 93 bin 713'ü dış hatlar olmak üzere toplam 120 bin 148 sefer düzenlendi.



Geçen yılın ilk 3 ayında bu havalimanından toplam 113 bin 840 sefer yapılmıştı. Söz konusu dönemde sefer sayısı 6 bin 308 (yüzde 6) artış gösterdi.



SABİHA GÖKÇEN’DEKİ UÇUŞLAR YÜZDE 12 ARTTI



Bu yılın ilk çeyreğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 bin 611'i iç, 31 bin 119'u dış toplam ise 56 bin 730 uçuş gerçekleşti.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2023'nin aynı döneminde toplamda 50 bin 654 uçuş yapılırken sefer sayısı yüzde 12 (6 bin 76) arttı.



Atatürk Havalimanı'nda ise bu yılın ilk çeyreğinde iç ve dış hatlarda toplam 6 bin 195 uçuş düzenlendi.



Geçen yıl aynı dönemde ise bu havalimanından 5 bin 977 sefer icra edilmişti.



İstanbul havalimanlarından bu yılın ilk çeyreğinde toplam 183 bin 73 sefer düzenledi.