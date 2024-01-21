İstanbul'daki havalimanlarının yolcu sayısı arttı

Covid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılının başından itibaren artmaya başladı. Önceki yıl başlayan yükseliş 2023'te de devam etti.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan geçen yıl iç hatlarda 18 milyon 22 bin 61, dış hatlarda 58 milyon 214 bin 919 olmak üzere 76 milyon 236 bin 980 yolcu seyahat etti.



2022'de toplam 64 milyon 518 bin 73 yolcunun kullandığı havalimanında geçen yıl yüzde 18'lik yolcu artışı hesaplandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da geçen yıl iç hatlarda 17 milyon 661 bin 416, dış hatlarda 19 milyon 368 bin 589 olmak üzere toplam 37 milyon 30 bin 5 yolcu geliş gidiş yaptı, önceki yıl toplam 30 milyon 737 bin 854 kişinin ağırlandı. Havalimanında geçen yıl 2022'ye göre yüzde 20'lik yolcu artışı hesaplandı.



İstanbul havalimanlarından 2023'de 35 milyon 683 bin 477'si iç hatlarda, 77 milyon 583 bin 508'i dış hatlarda olmak üzere toplam 113 milyon 266 bin 985 kişi seyahat etti.



Önceki yıl 95 milyon 255 bin 927 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısına 2023 yılında 18 milyon 11 bin 58 yolcu daha eklendi. Yolcu sayısının yüzde 19 arttığı hesaplandı.



UÇUŞ SAYILARI DA ARTTI



Geçen yıl yolcu sayılarıyla beraber İstanbul havalimanlarından icra edilen geliş ve gidiş seferleri de artış gösterdi.



İstanbul Havalimanı'nda, 2023 yılında iç hatlarda 126 bin 343, dış hatlarda 379 bin 712 sefer olmak üzere toplamda 506 bin 55 uçuşun düzenlendiği kayıtlara yansıdı.



Önceki yıl toplam 425 bin 852 seferin yapıldığı havalimanında 2023'te 80 bin 203 uçuş ve yüzde 19'luk artış hesaplandı.



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, geçen yıl 107 bin 292'si iç, 119 bin 942'si de dış hat olmak üzere toplam 227 bin 234 sefer icra edildi.



Önceki yıl toplam 200 bin 233 uçuş düzenlenen havalimanından 2023'deki sefer sayısı yüzde 13 arttı.



Atatürk Havalimanı'nda 2023 yılında iç hatlarda 15 bin 281, dış hatlarda 9 bin 923 toplamda ise 25 bin 204 sefer yapıldı.



İstanbul havalimanlarından 2023'de 758 bin 493, 2022'de ise 654 bin 357 sefer icra edildiği istatistiklere yansıdı.



Geçen yılki sefer sayısının 2022'ye göre yüzde 16 artış gösterdiği belirlendi.

