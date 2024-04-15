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İstanbul'un dönüşümüne 66 milyar TL'lik atık katkısı

İstanbul'da kentsel dönüşümle ortaya çıkacak inşaat atığının miktarı 110 milyon ton olarak hesaplandı. Oluşacak atığın değeri 66 milyar lirayı bulabilir.

İstanbul'un dönüşümüne 66 milyar TL'lik atık katkısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ve küresel ölçekte ödüllere layık görülen Sıfır Atık Projesi, İstanbul'un kentsel dönüşümüne de önemli katkılarda bulunacak.

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Genel Başkanı Ali Rıza Öner, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşümde oluşacak atık miktarını 110 milyon ton, değerini ise 66 milyar TL olarak tahmin ettiklerini belirtti.

Öner, "Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında binalardan çıkacak ahşap, beton, kiremit, seramik, cam, alçı panel, demir ve karışık atıkların ekonomiye kazandırılması söz konusu olabilir. Bunun için, atıkların depolama, ayrıştırma, kırma, yakma ve bertaraf aşaması planlanmalı." dedi. 

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