Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme yapıldı

Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödemeler, yüklenici firmaların hesabına yapılmaya başlandı.

Geçen yıl duyurulan projeye vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor.

İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor.