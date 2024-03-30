Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme yapıldı
Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödeme yapıldı. Kampanyaya İstanbul’da en çok katılımın olduğu Bahçelievler’de yapımı devam eden konut için kat maliklerinin ödemeleri yüklenici firmanın hesabına gönderildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müteahhit adına açılan hesaba ücretin yüzde 10’unu inşaat devam ederken, yüzde 30’unu kabası bitince, yüzde 30’unu ince işçiliği bittiğinde, kalan yüzde 30’u ise iskan aldıktan sonra yatıracak.
Yarısı Bizden Kampanyası’nda ilk ödemeler, yüklenici firmaların hesabına yapılmaya başlandı.
Geçen yıl duyurulan projeye vatandaşlar yoğun ilgi göstermişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü projede; devlet 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve 100 bin lira da tahliye desteği veriyor.
İşyeri için 350 bin liraya kadar hibe, 350 bin liraya kadar da kredi desteği sağlanıyor.