İstanbul'un sanayi ürünleri ihracatındaki payı yüzde 48,4 oldu

Türkiye'nin ihracatında önemli bir görev üstlenen İstanbul, sanayi ürünleri ihracatında da önemli bir paya sahip oldu.



Sanayi şirketleri, ürünlerini küresel ticarette önemli bir konumdaki İstanbul'dan dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, İstanbul'da bulunan şirketlerin dış satımı, geçen ay 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak 8 milyar 842 milyon dolara yükseldi.



Eylülde sanayi sektörü 16 milyar 273 milyon dolarlık ihracata imza atarken, söz konusu dış satımın 7 milyar 869 milyon dolarını İstanbul'daki şirketler gerçekleştirdi.



Ağustosta, sanayi sektörü ihracatının yüzde 47,2'sini gerçekleştiren İstanbul'da bulunan şirketlerin payı geçen ay yüzde 48,4'e ulaştı. İstanbul'daki şirketler, Eylül 2021'de ise sanayi sektörü ihracatının yüzde 47,2'sine imza atmıştı.



Kentin sanayi ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttı.



Geçen ay İstanbul'dan kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 674 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 386 milyon dolar, çelik sektörü 876 milyon 602 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü 677 milyon 67 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 630 milyon 630 bin dolar, otomotiv endüstrisi 605 milyon 522 bin dolar, mücevher sektörü 477 milyon 564 bin dolar, tekstil ve hammaddeleri 420 milyon 443 bin dolar, makine ve aksamları 322 milyon 434 bin dolar, iklimlendirme sanayii 229 milyon 528 bin dolar, çimento cam seramik ve toprak ürünleri 224 milyon 670 bin dolar, deri ve deri mamulleri 147 milyon 792 bin dolar, gemi yat ve hizmetleri 130 milyon 184 bin dolar, halı sektörü 57 milyon 834 bin dolar, diğer sanayi ürünleri 8 milyon 606 bin dolarlık ihracat yaptı.



SANAYİ İHRACATINDA 13 İL 100 MİLYON DOLARI AŞTI



İstanbul'un ardından eylül ayında en fazla sanayi ihracatını gerçekleştiren il 1 milyar 518 milyon dolarla Kocaeli oldu.



1 milyar 302 milyon dolarla Bursa üçüncü sırada yer alırken, İzmir 787 milyon 487 bin dolar, Ankara 778 milyon 676 bin dolar, Gaziantep 555 milyon 792 bin dolar, Sakarya 448 milyon 913 bin dolar, Denizli 333 milyon 242 bin dolar, Konya 220 milyon 610 bin dolar, Kayseri 199 milyon 403 bin dolarlık sanayi ihracatı gerçekleştirdi.



Söz konusu dönemde, Hatay'dan 189 milyon 622 bin dolarlık, Adana'dan 179 milyon 731 bin dolarlık, Manisa'dan 175 milyon 153 bin dolarlık, Tekirdağ'dan 145 milyon 163 bin dolarlık sanayi ürünleri ihracatı yapıldı.



Böylece Türkiye'nin 13 ilinde geçen ay 100 milyon doların üzerinde sanayi ürünleri ihracatına imza atıldı.

İSTANBUL'UN ALMANYA'YA İHRACATI 700 MİLYON DOLARI AŞTI



Geçen ay Türkiye'nin sanayi ihracatının yüzde 48'4'ünü gerçekleştiren İstanbul'dan dünyanın 214 noktasına dış satım yapıldı.



İstanbul'un en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkelere bakıldığında, Almanya ve Rusya zirvede yer aldı.



İstanbul'dan en fazla ihracat 705 milyon 752 bin dolarla Almanya'ya yapıldı.



Almanya'yı 494 milyon 164 bin dolarla Rusya Federasyonu, 459 milyon 838 bin dolarla Birleşik Krallık, 431 milyon 217 bin dolarla ABD, 350 milyon 317 bin dolarla İtalya takip etti.