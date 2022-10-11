Suudi Arabistan'a ihracatta artış yüzde 180'e ulaştı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine yönelik girişimlerin etkisiyle ocak-eylül döneminde geçen yılın tamamından daha fazla ihracat rakamına ulaşıldı.



İlişkilerinde yaşanan gerginliğin en çok hissedildiği alanlardan birisi de ticaret olmuştu. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat 2021'de yüzde 92,2'lik düşüşle 186,7 milyon dolara gerilemişti.



EN ÇOK KİMYEVİ MADDELER İLE HALI İHRAÇ EDİLDİ

Karşılıklı ziyaretler ve yeniden yakınlaşmanın etkisi ihracata da yansıdı. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatı ocak-eylül döneminde yüzde 180 artışla 420,9 milyon dolara ulaştı. Söz konusu rakam geçen yılın tamamında 186,7 milyon dolardı.



Yılın 9 ayında bu ülkeye 73,5 milyon dolarla en çok kimyevi maddeler ve mamulleri ihraç edildi. Bu sektörde yaşanan ihracat artışı yüzde 47 oldu.



Kimyevi maddeleri 44,5 milyon dolarla halı; 41 milyon dolarla madencilik ürünleri; 32, 6 milyon dolarla makine ve aksamları; 29,1 milyon dolar hazırgiyim ve konfeksiyon; 26,6 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.



Elektrik ve elektronik sektörünün ihracatı 21,4 milyon dolar; mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin 15,66 milyon dolar; otomotiv endüstrisinin ise 15,4 milyon dolar oldu.



YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATI YÜZDE 743 BİN ARTTI



Ocak-eylül döneminde geçen yıl gemi yat ve hizmetleri sektörünün hiç ihracatı yokken, bu sene söz konusu rakam 173,8 bin dolar oldu.



Yılın 9 ayında ihracatını en çok artıran sektör yüzde 742 bin 637 ile yaş meyve ve sebze sektörü oldu. Bu alandaki ihracat 2 bin dolardan 14 milyon 873 bin dolara yükseldi.



İhracat artışı halı sektöründe yüzde 11 bin 177, madencilik ürünlerinde yüzde 7 bin 64, meyve sebze mamullerinde yüzde 1.361, mücevherde yüzde 1,355, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde yüzde 1.113 olarak gerçekleşti.



Ocak-eylül döneminde Suudi Arabistan'a tekstil ve hammaddeleri ihracatında yüzde 913,4; kuru meyve ve mamullerinde yüzde 482,5; otomotiv endüstrisinde yüzde 409,5; hazırgiyim ve konfeksiyonda yüzde 381,7; mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde yüzde 343,1 artış yaşandı.



Bu ülkeye ihracatta sadece 4 sektörde gerileme yaşandı. Su ürünleri ve hayvansal mamuller yüzde 77,4; çelik sektörü ise yüzde 39,6 ile ihracatı en çok düşen iki sektör oldu.