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İstanbul’un şubat ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, megakentin şubat ayı enflasyon oranını açıkladı. İstanbul'da şubatta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,07, toptan fiyatlar yüzde 4,64 artış gösterdi.

İstanbul’un şubat ayı enflasyonu belli oldu

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Ticaret Odasının () 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi şubatta yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,64 arttı

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 76,58, toptan fiyatlarda yüzde 65,06 olduğu görüldü.

EN FAZLA ARTIŞ KÜLTÜR EĞİTİM VE EĞLENCE HARCAMALARINDA

Şubatta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 6,73, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 5,58, gıdada yüzde 4,98, konutta yüzde 4,65, ev eşyasında yüzde 2,54 ve diğer harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış; giyim harcamaları grubunda yüzde 1,51, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,23 azalış izlendi.

TOPTAN FİYATLARDA EN ÇOK ARTIŞ YAKACAK GRUBUNDA

Toptan fiyatlarda ise yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 13,53, kimyevi maddelerde yüzde 11,26, inşaat malzemelerinde yüzde 7,55, mensucatta yüzde 4,61, gıda maddelerinde yüzde 2,80, işlenmemiş maddelerde yüzde 1,69 ve madenler grubunda yüzde 1,27 artış kaydetti.

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